ВСУ с беспилотника подорвали автомобиль в Белгородской области

Днем ранее в результате обстрела Шебекино повреждения получил цех на промышленном предприятии, никто не пострадал, сообщал Гладков. До этого губернатор рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района, в результате которого были выбиты окна в частном жилом доме и пострадали два автомобиля. 20 сентября во время обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа погиб мужчина. По данным властей, во время прилета снаряда он проезжал на машине по трассе.