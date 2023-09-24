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Политика

ВСУ с беспилотника подорвали автомобиль в Белгородской области

Ведомости

В результате атаки украинского беспилотника на поселок Новый пострадал водитель автомобиля, мужчина сам обратился в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атаке украинских военных 25 сентября подвергся поселок Новый Волоконовского района. По данным Гладкова, дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. В результате пострадал водитель «Камаза», он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. 

«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», – написал глава региона.

Ранее по теме: Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Максимовка в Белгородской области

Днем ранее в результате обстрела Шебекино повреждения получил цех на промышленном предприятии, никто не пострадал, сообщал Гладков. До этого губернатор рассказал об обстреле ВСУ села Теребрено Краснояружского района, в результате которого были выбиты окна в частном жилом доме и пострадали два автомобиля. 20 сентября во время обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа погиб мужчина. По данным властей, во время прилета снаряда он проезжал на машине по трассе.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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