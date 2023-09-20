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Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Максимовка в Белгородской области

Ведомости

Мужчина погиб во время повторного обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Во время прилета снаряда он проезжал на машине по трассе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще один мужчина пострадал, он также двигался по трассе в момент обстрела. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода», – добавил Гладков.

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Часом ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ из ствольной артиллерии в селе Максимовка пострадала женщина. Она получила контузию, выйдя во двор своего дома во время прилета снаряда. Также повреждения получила линия электропередачи: без электричества остались села Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы начнут устранять последствия в ближайшее время.

19 сентября в Белгородской области дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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