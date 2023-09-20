Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Максимовка в Белгородской области

Часом ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ из ствольной артиллерии в селе Максимовка пострадала женщина. Она получила контузию, выйдя во двор своего дома во время прилета снаряда. Также повреждения получила линия электропередачи: без электричества остались села Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы начнут устранять последствия в ближайшее время.