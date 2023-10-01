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В Варшаве прошел митинг оппозиции перед парламентскими выборами

Ведомости

В Польше 1 октября прошел митинг оппозиции «Марш миллиона сердец», в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек, передает «РИА Новости» с места событий.

Оппозиционный марш организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск. Сейчас политик возглавляет оппозиционную партию «Гражданская платформа». Ее основным соперником на предстоящих парламентских выборах является правящая в Польше партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).

Туск связал проходящий в Варшаве марш с большими переменами в стране, заявив, что они могут привести оппозицию к победе на выборах, пишет Polsat News.

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«Невозможное стало возможным. Я вижу это море сердец. Когда я вижу эти сотни тысяч улыбающихся лиц, мне приятно, что наступает этот прорывной момент в истории нашей родины», – заявил Туск перед началом «Марша миллиона сердец».

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». Помимо лидирующих партий в голосовании также участвуют партия евроскептиков «Конфедерация», коалиция партий «Левые» и «Третий путь» и объединение Польской крестьянской партии и партии «Польша». Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5%, а партийным коалициям – 8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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