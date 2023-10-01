В Варшаве прошел митинг оппозиции перед парламентскими выборами
В Польше 1 октября прошел митинг оппозиции «Марш миллиона сердец», в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек, передает «РИА Новости» с места событий.
Оппозиционный марш организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск. Сейчас политик возглавляет оппозиционную партию «Гражданская платформа». Ее основным соперником на предстоящих парламентских выборах является правящая в Польше партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).
Туск связал проходящий в Варшаве марш с большими переменами в стране, заявив, что они могут привести оппозицию к победе на выборах, пишет Polsat News.
«Невозможное стало возможным. Я вижу это море сердец. Когда я вижу эти сотни тысяч улыбающихся лиц, мне приятно, что наступает этот прорывной момент в истории нашей родины», – заявил Туск перед началом «Марша миллиона сердец».
Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». Помимо лидирующих партий в голосовании также участвуют партия евроскептиков «Конфедерация», коалиция партий «Левые» и «Третий путь» и объединение Польской крестьянской партии и партии «Польша». Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5%, а партийным коалициям – 8%.