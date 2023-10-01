Суд заключил под стражу мэра Печоры, который хотел участвовать в спецоперации
Суд в Сыктывкаре заключил под стражу главу администрации города Печоры в Республике Коми Валерия Серова, задержанного накануне по подозрению в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Суд заключил под стражу главу муниципального района Печора на два месяца, до 29 ноября. Серова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что фигурантом этого дела также является бывший первый заместитель Серова Андрей Канищев. По версии следствия, как уточнили в суде, Серов вместе «с другим лицом» получили от индивидуального предпринимателя взятку в размере 4 000 000 руб. Деньги бизнесмен передал в том числе за возможность заключить контракт на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.
В пресс-службе суда подчеркнули, что иная мера пресечения «не сможет быть надежной гарантией правопослушного и надлежащего поведения обвиняемого». Постановление в законную силу не вступило. ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Антона Канева сообщает, что защита и чиновник настаивали на домашнем аресте.
Задержание Серова произошло 30 сентября, когда тот планировал отправиться в зону спецоперации. Чиновник у себя в Telegram-канале рассказывал, что заключил контракт, а глава республики поддержал его решение поехать в зону боевых действий. Мэру также предоставили отпуск сроком на полгода.