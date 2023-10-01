Суд заключил под стражу мэра Печоры, который хотел участвовать в спецоперации

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что фигурантом этого дела также является бывший первый заместитель Серова Андрей Канищев. По версии следствия, как уточнили в суде, Серов вместе «с другим лицом» получили от индивидуального предпринимателя взятку в размере 4 000 000 руб. Деньги бизнесмен передал в том числе за возможность заключить контракт на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.