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«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

Ведомости

«Рабочая партия Курдистана» (признана террористической в Турции) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, передает турецкий телеканал A Haber.

Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв. Как сообщал глава ведомства Али Ерликая, атаку совершили два террориста, один из которых совершил самоподрыв, второй был нейтрализован. Двое полицейских пострадали.

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Прокуратура Анкары начала расследование. Как уточняли в МВД, было принято решение о запрете доступа и запрете публикаций о теракте.

14 ноября 2022 г. в центре Стамбула произошел теракт, который унес жизни шести человек, более 80 пострадали. Среди пострадавших были трое россиян. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что «попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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