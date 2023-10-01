«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

14 ноября 2022 г. в центре Стамбула произошел теракт, который унес жизни шести человек, более 80 пострадали. Среди пострадавших были трое россиян. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что «попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают».