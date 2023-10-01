«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре
«Рабочая партия Курдистана» (признана террористической в Турции) взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары, передает турецкий телеканал A Haber.
Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв. Как сообщал глава ведомства Али Ерликая, атаку совершили два террориста, один из которых совершил самоподрыв, второй был нейтрализован. Двое полицейских пострадали.
Прокуратура Анкары начала расследование. Как уточняли в МВД, было принято решение о запрете доступа и запрете публикаций о теракте.
14 ноября 2022 г. в центре Стамбула произошел теракт, который унес жизни шести человек, более 80 пострадали. Среди пострадавших были трое россиян. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что «попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают».