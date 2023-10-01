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Боррель: ЕС выделил Украине поддержку на 85 млрд евро с прошлого года

Ведомости

Евросоюз выделил поддержку Украине на 85 млрд евро с прошлого года, из них более 25 млрд евро приходится на военные нужды, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Наша военная поддержка для Украины достигла цифры 25 млрд евро и в совокупности – военная, гражданская, гуманитарная – достигла 85 млрд евро», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По его словам, сумма расходов Евросоюза на Украину является рекордной.

30 сентября сообщалось, что Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом, на следующий день он посетил Киев, где провел встречи с руководством страны.

Ранее по теме: Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом

В сентябре Украину также посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что Берлин продолжит поддерживать Киев «на пути в Евросоюз». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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