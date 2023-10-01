Боррель: ЕС выделил Украине поддержку на 85 млрд евро с прошлого года
Евросоюз выделил поддержку Украине на 85 млрд евро с прошлого года, из них более 25 млрд евро приходится на военные нужды, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Наша военная поддержка для Украины достигла цифры 25 млрд евро и в совокупности – военная, гражданская, гуманитарная – достигла 85 млрд евро», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).
По его словам, сумма расходов Евросоюза на Украину является рекордной.
30 сентября сообщалось, что Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом, на следующий день он посетил Киев, где провел встречи с руководством страны.
В сентябре Украину также посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что Берлин продолжит поддерживать Киев «на пути в Евросоюз».