Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель находится в Одессе, сообщила на платформе X внешнеполитическая служба ЕС.
Приезд Борреля на Украине не анонсировался. В своем видеообращении он заявил, что цель визита – выразить Киеву поддержку.
«Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа», – написал глава дипломатии ЕС, добавив, что блок поддерживает восстановление украинских объектов.
В сентябре Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что Берлин продолжит поддерживать Киев «на пути в Евросоюз». В том же месяце Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По итогам поездки на Украину Блинкен объявил о выделении более $1 млрд в качестве дополнительной финансовой помощи Украине.