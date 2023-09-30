Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом

В сентябре Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что Берлин продолжит поддерживать Киев «на пути в Евросоюз». В том же месяце Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По итогам поездки на Украину Блинкен объявил о выделении более $1 млрд в качестве дополнительной финансовой помощи Украине.