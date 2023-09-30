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Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом

Ведомости

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель находится в Одессе, сообщила на платформе X внешнеполитическая служба ЕС.

Приезд Борреля на Украине не анонсировался. В своем видеообращении он заявил, что цель визита – выразить Киеву поддержку.

«Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа», – написал глава дипломатии ЕС, добавив, что блок поддерживает восстановление украинских объектов.

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В сентябре Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что Берлин продолжит поддерживать Киев «на пути в Евросоюз». В том же месяце Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По итогам поездки на Украину Блинкен объявил о выделении более $1 млрд в качестве дополнительной финансовой помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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