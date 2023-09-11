Глава МИД Германии прибыла в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом, который не был анонсирован заранее. Об этом сообщает МИД ФРГ.
Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что о поездке Бербок не сообщалось заранее «из соображений безопасности». Это четвертый визит главы МИД ФРГ на Украину с начала спецоперации. Рабочий график Бербок не раскрывается.
В ходе поездки Бербок заявила, что Берлин рассматривает расширение ЕС «как необходимое геополитическое последствие» спецоперации. Она подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Киев «на пути в Евросоюз».
Глава МИД Германии дала высокую оценку усилиям украинских властей по реформированию судебной системы и законодательства о СМИ. В то же время, добавила министр, Украине еще предстоит реализовать антиолигархический закон и решить вопрос с коррупцией.
На прошлой неделе, 6 сентября, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По итогам поездки на Украину Блинкен объявил о выделении более $1 млрд в качестве дополнительной финансовой помощи Украине.
Тогда же Пентагон сообщил о выделении Украине 46-го пакета помощи в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.