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Глава МИД Германии прибыла в Киев

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом, который не был анонсирован заранее. Об этом сообщает МИД ФРГ.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что о поездке Бербок не сообщалось заранее «из соображений безопасности». Это четвертый визит главы МИД ФРГ на Украину с начала спецоперации. Рабочий график Бербок не раскрывается.

В ходе поездки Бербок заявила, что Берлин рассматривает расширение ЕС «как необходимое геополитическое последствие» спецоперации. Она подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Киев «на пути в Евросоюз».

Глава МИД Германии дала высокую оценку усилиям украинских властей по реформированию судебной системы и законодательства о СМИ. В то же время, добавила министр, Украине еще предстоит реализовать антиолигархический закон и решить вопрос с коррупцией.

На прошлой неделе, 6 сентября, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. По итогам поездки на Украину Блинкен объявил о выделении более $1 млрд в качестве дополнительной финансовой помощи Украине.

Тогда же Пентагон сообщил о выделении Украине 46-го пакета помощи в $175 млн, в который, в частности, вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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