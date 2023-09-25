Боррель заявил о нежелании мира «играть по правилам»
Правила, регулирующие мир, постепенно исчерпывают себя, а многие страны ищут альтернативу западной модели. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.
«Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть ужесточение правил, регулирующих игру. Однако мы наблюдаем противоположную тенденцию: правила, управляющие миром, выдыхаются», – написал он.
Боррель отметил, что мир становится все более многополярным, но вместе с тем менее многосторонним. По его мнению, это парадокс, который необходимо преодолеть.
Политик заявил, что многополярность характеризуется растущим спросом стран на суверенитет и идентичность. По словам Борреля, альтернативу Западу «в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении» пытаются найти в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азии.
Также глава внешнеполитической службы ЕС выразил недовольство из-за недостаточной поддержки Украины глобальным Югом. Он отметил, что страны осудили действия России в рамках ООН, но они «не готовы выйти за рамки этой отметки» и не хотят, чтобы тема Украины доминировала в мировой повестке.
«Эта новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам. В то время, когда потребность в глобальном регулировании возрастает, это разжигает инакомыслие», – заявил Боррель.
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что модель однополярного мира себя изжила. По его словам, в мире укрепляется тенденция к многополярности, а те страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют. На пленарном заседании ВЭФа президент заявил, что в мире рождается новая модель сотрудничества не по западным лекалам, а «для всего человечества».