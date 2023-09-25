Боррель заявил о нежелании мира «играть по правилам»

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что модель однополярного мира себя изжила. По его словам, в мире укрепляется тенденция к многополярности, а те страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют. На пленарном заседании ВЭФа президент заявил, что в мире рождается новая модель сотрудничества не по западным лекалам, а «для всего человечества».