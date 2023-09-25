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Политика

Боррель заявил о нежелании мира «играть по правилам»

Ведомости

Правила, регулирующие мир, постепенно исчерпывают себя, а многие страны ищут альтернативу западной модели. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.  

«Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть ужесточение правил, регулирующих игру. Однако мы наблюдаем противоположную тенденцию: правила, управляющие миром, выдыхаются», – написал он. 

Боррель отметил, что мир становится все более многополярным, но вместе с тем менее многосторонним. По его мнению, это парадокс, который необходимо преодолеть.

Политик заявил, что многополярность характеризуется растущим спросом стран на суверенитет и идентичность. По словам Борреля, альтернативу Западу «в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении» пытаются найти в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азии.

Также глава внешнеполитической службы ЕС выразил недовольство из-за недостаточной поддержки Украины глобальным Югом. Он отметил, что страны осудили действия России в рамках ООН, но они «не готовы выйти за рамки этой отметки» и не хотят, чтобы тема Украины доминировала в мировой повестке.

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«Эта новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам. В то время, когда потребность в глобальном регулировании возрастает, это разжигает инакомыслие», – заявил Боррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что модель однополярного мира себя изжила. По его словам, в мире укрепляется тенденция к многополярности, а те страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют. На пленарном заседании ВЭФа президент заявил, что в мире рождается новая модель сотрудничества не по западным лекалам, а «для всего человечества».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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