Российские бойцы взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском
Бойцы Западной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России взяли в плен две группы солдат ВСУ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского разведчика, который работает на артемовском направлении.
«На позициях северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы противника. Все – мобилизованные», – рассказал разведчик.
Он пояснил, что речь идет о солдатах 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад вооруженных сил Украины.
Один из пленных пояснил агентству, что они были направлены на передовую для наблюдения, при этом командование оставило их без обещанной поддержки, в результате чего они оказались в российском плену, но выжили.
ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня, одним из направлений является артемовское. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФ он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек. 26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал серьезными потери ВСУ. С начала сентября они, по его данным, составили свыше 17 000 бойцов и 2700 единиц вооружения и техники.