Генпрокуратура сообщила о 32 отказах России в правовой помощи от других стран

В то же время Россия продолжает международно-правовое сотрудничество с рядом других стран. Всего с начала 2023 г. РФ были выданы 111 обвиняемых, из них 37 – из государств «дальнего зарубежья». Последние страны исполнили 162 из 248 запросов о правовой помощи. Для транзита фигурантов используются третьи страны, наиболее часто – Турция (удовлетворено 11 запросов о транзите с начала года).