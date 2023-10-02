Генпрокуратура сообщила о 32 отказах России в правовой помощи от других стран
С января по сентябрь 2023 г. Россия получила 32 отказа от других стран в международно-правовом сотрудничестве, в 28 случаях решение было принято по политическим мотивам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Как отметили в ведомстве, чаще всего в правовой помощи России отказывала Швейцария (22 раза). Федеральное ведомство юстиции Швейцарии сообщило посольству РФ в Берне о приостановлении этого процесса, поскольку швейцарская юстиция испытывает «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью».
Еще четыре запроса отклонила Латвия. Решение по уголовным делам, связанным с мошенничеством в особо крупном размере и возбуждением ненависти и вражды, генпрокуратура Латвии объяснила политическим преследованием их фигурантов. Отказ в помощи по делу о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконному задержанию там мотивировали возможностью нанесения ущерба суверенитету Латвии.
Княжество Лихтенштейн отклонило запрос России о помощи в связи с уголовным делом о хищении активов ОАО «АКБ "Пробизнесбанк"». Власти также сослались на политический мотив преследования фигурантов. Минюст США в качестве причины отказа в помощи по уголовному делу о преступлениях, связанных с организацией незаконного вооруженного формирования и посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа, назвал возможность нанесения ущерба суверенитету США.
С января Россия также не смогла добиться экстрадиции 85 обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров. Генпрокуратура утверждает, что в 27 случаях решения об отказе были приняты по политическим причинам. В пяти ситуациях на них сослалась Чехия. Также по четыре отказа приходятся на Польшу и Австрию, по три – на Германию и Италию.
В российском ведомстве отметили, что Болгария, Греция, Италия, Румыния, Черногория, Чехия и в четырех случаях Венгрия немотивированно отказали России в экстрадиции фигурантов уголовных дел. Там добавили, что эти решения связаны с русофобией из-за спецоперации на Украине, и указали на противоречие обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 г. и принципу взаимности.
В то же время Россия продолжает международно-правовое сотрудничество с рядом других стран. Всего с начала 2023 г. РФ были выданы 111 обвиняемых, из них 37 – из государств «дальнего зарубежья». Последние страны исполнили 162 из 248 запросов о правовой помощи. Для транзита фигурантов используются третьи страны, наиболее часто – Турция (удовлетворено 11 запросов о транзите с начала года).