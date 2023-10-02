В Чехии конфисковали первый автомобиль с российскими номерами
Случай конфискации автомобиля с российской регистрацией зафиксирован в Чехии. Об этом сообщило министерство финансов ФРГ в ответе депутату бундестага Евгению Шмидту, пишут «Известия» (ответ министерства есть в распоряжении издания).
Первый такой инцидент был обнаружен в Германии, когда конфисковали личный автомобиль россиянки со ссылкой на ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014. Он подразумевает заперт на ввоз в страны Евросоюза ряда товаров. «Известия» уточняют, что через суд автомобиль удалось вернуть.
«Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России», – следует из ответа минфина. В российском посольстве в Чехии газете ответили, что не владеют информацией об этом случае.
Помимо этого правительство ФРГ уточнило у других членов ЕС, как они толкуют регламент Совета ЕС. Франция, Польша и Хорватия подтвердили, что документ «имеет такое же толкование, что и здесь», добавили в минфине ФРГ. Газета отмечает, что ранее посольство Франции заявляло, что Париж придерживается тех правил, которые не запрещают въезд российских автомобилей. Однако позже там уточнили, что еще изучают вопрос, но 19 сентября «Известиям» подтверждали, что правила остаются прежние.
Ранее Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия запретили въезд легковых автомобилей с российской регистрацией на территорию стран. С 3 октября запрет вводит Норвегия. Ранее 2 октября об аналогичных мерах объявила Болгария, где запрет начнет действовать в течение дня.