В Чехии конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Помимо этого правительство ФРГ уточнило у других членов ЕС, как они толкуют регламент Совета ЕС. Франция, Польша и Хорватия подтвердили, что документ «имеет такое же толкование, что и здесь», добавили в минфине ФРГ. Газета отмечает, что ранее посольство Франции заявляло, что Париж придерживается тех правил, которые не запрещают въезд российских автомобилей. Однако позже там уточнили, что еще изучают вопрос, но 19 сентября «Известиям» подтверждали, что правила остаются прежние.