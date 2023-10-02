Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, передает местное издание «24 часа».
По его словам, ограничение начнет действовать в течение 2 октября. «Уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в Болгарию начнет действовать», – сказал он, напомнив, что соответствующий запрет уже действует для российских грузовиков.
8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение по ввозу в страны Евросоюза транспортных средств россиян, согласно которому российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.
Запрет на пересечение границы для автомобилей с российскими номерами действует уже в ряде стран ЕС, в том числе в Литве, Финляндии, Эстонии, Польше и др. С 3 октября аналогичный запрет начнет действовать и на территории Норвегии.