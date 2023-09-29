Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября
Норвегия решила ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября. Об этом сообщили на сайте правительства страны.
«Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы, насколько это возможно, предотвращали поступления доходов, которые необходимы России», – цитирует министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт телеканал TV 2.
Ограничения коснутся автомобилей с девятью или менее местами. Таким образом, возможность пересечь границу на микроавтобусах и автобусах сохраняется.
Ограничения не коснутся транспортных средств, принадлежащих норвежским гражданам или гражданам ЕС, постоянно проживающим в России, а также членам их семей. Исключения также сделали для поездок «по гуманитарным причинам»: в случае острого заболевания или похорон в семье. Пересечь границу позволят и дипломатическим автомобилям, а также автомобилям, принадлежащим международным организациям или курьерской службе государства. Подчеркивается, что все это касается только транспортных средств, а не лиц, которые их используют. Даже если автомобиль подпадает под одно из исключений, это не означает, что находящиеся в нем люди автоматически получают разрешение на поездку в Норвегию.