Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября

Ограничения не коснутся транспортных средств, принадлежащих норвежским гражданам или гражданам ЕС, постоянно проживающим в России, а также членам их семей. Исключения также сделали для поездок «по гуманитарным причинам»: в случае острого заболевания или похорон в семье. Пересечь границу позволят и дипломатическим автомобилям, а также автомобилям, принадлежащим международным организациям или курьерской службе государства. Подчеркивается, что все это касается только транспортных средств, а не лиц, которые их используют. Даже если автомобиль подпадает под одно из исключений, это не означает, что находящиеся в нем люди автоматически получают разрешение на поездку в Норвегию.