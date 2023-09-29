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Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября

Ведомости

Норвегия решила ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

«Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы, насколько это возможно, предотвращали поступления доходов, которые необходимы России», – цитирует министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт телеканал TV 2.

Ограничения коснутся автомобилей с девятью или менее местами. Таким образом, возможность пересечь границу на микроавтобусах и автобусах сохраняется.

Ограничения не коснутся транспортных средств, принадлежащих норвежским гражданам или гражданам ЕС, постоянно проживающим в России, а также членам их семей. Исключения также сделали для поездок «по гуманитарным причинам»: в случае острого заболевания или похорон в семье. Пересечь границу позволят и дипломатическим автомобилям, а также автомобилям, принадлежащим международным организациям или курьерской службе государства. Подчеркивается, что все это касается только транспортных средств, а не лиц, которые их используют. Даже если автомобиль подпадает под одно из исключений, это не означает, что находящиеся в нем люди автоматически получают разрешение на поездку в Норвегию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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