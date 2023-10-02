МИД России заявил, что США продолжат поддерживать Украину
Краткосрочный бюджет без средств для Украины, одобренный американским конгрессом 30 сентября, не меняет нацеленность США на продолжение оказания поддержки Украине, рассказал журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Они будут продолжать поддержку. Нам не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику, это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиента в Киеве не меняется», – приводит его слова ТАСС.
Какие-либо перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона на данный момент отсутствуют, добавил дипломат.
Конгрессу США удалось 30 сентября согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования, писали «Ведомости». Инициатива, внесенная спикером палаты представителей Кевином Маккарти (республиканец), не предусматривает финансирования для Украины. Байден заявил о недопустимости прекращения помощи Киеву и призвал Маккарти «сдержать слово, данное украинскому народу», и способствовать одобрению очередного пакета финансирования с помощью отдельного специального закона. Предполагается, что он вскоре будет представлен.
Решение конгресса не означает остановку помощи Украине, так как часть финансирования идет по альтернативным каналам, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, в свою очередь, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, а также работать с США, чтобы Вашингтон и дальше помогал Киеву.