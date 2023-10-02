МИД Эстонии: отмена обучения на русском не противоречит международному праву
Решение об отмене образования на русском языке в Эстонии не нарушает нормы международного права и международные обязательства страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.
«Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии», – подчеркнул он (цитата по Postimees).
Министр пояснил, что соглашения, касающиеся прав человека, и сложившаяся на их основе практика не подразумевают обязательное финансирование государством образования на каком-либо конкретном языке или на языке по выбору.
По словам Цахкны, у нацменьшмнств, включая русских, есть возможность для сохранения языка и культуры. Он подчеркнул, что решение эстонского правительства «отвечает интересам всех детей, проживающих в Эстонии», и дает равные возможности для получения качественного образования.
Ранее Цахкна уже говорил, что переход страны на эстоноязычное образование не нарушает права нацменьшинств. Он счел необоснованной попытку связать переход с гарантией прав человека.
17 августа Управление комиссара по правам человека ООН заявило, что эстонские стандарты противоречат международным договорам о правах человека. В частности, в документе выражена озабоченность, как реформа образования скажется на русскоязычном населении страны.
В декабре 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%. Также с 2024 г. от педагогов будут требовать знания государственного языка на уровне С1, а «заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке» они смогут только с разрешения правительства.