Боррель: ЕС может одобрить выделение еще 5 млрд евро на помощь Украине
Евросоюз может до конца 2023 г. согласовать выделение еще 5 млрд евро (около $5,3 млрд по курсу на 2 октября) на военную помощь Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере 5 млрд евро на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», – отметил Боррель (цитата по ТАСС).
Он добавил, что ЕС планирует продолжать содрудничать с украинскими властями в сферах оборонной промышленности, деактивации взрывных устройств и борьбы с дезинформацией. Боррель также подтвердил, что Евросоюз планирует обучить около 40 000 украинских бойцов, в том числе пилотов для истребителей F-16, до конца года.
Ранее конгресс США принял краткосрочный бюджет страны, который не учитывает военную помощь Украине. После этого Боррель заявил, что его удивило решение американских властей. По его словам, ЕС продолжит поддерживать Киев даже без участия США.
Глава евродипломатии также сообщил, что с прошлого года ЕС выделил Украине военную помощь на сумму 85 млрд евро ($85,9 млрд по курсу).