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Боррель: ЕС может одобрить выделение еще 5 млрд евро на помощь Украине

Ведомости

Евросоюз может до конца 2023 г. согласовать выделение еще 5 млрд евро (около $5,3 млрд по курсу на 2 октября) на военную помощь Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере 5 млрд евро на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», – отметил Боррель (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ЕС планирует продолжать содрудничать с украинскими властями в сферах оборонной промышленности, деактивации взрывных устройств и борьбы с дезинформацией. Боррель также подтвердил, что Евросоюз планирует обучить около 40 000 украинских бойцов, в том числе пилотов для истребителей F-16, до конца года.

Ранее по теме: Боррель: ЕС продолжит помогать Киеву независимо от действий США

Ранее конгресс США принял краткосрочный бюджет страны, который не учитывает военную помощь Украине. После этого Боррель заявил, что его удивило решение американских властей. По его словам, ЕС продолжит поддерживать Киев даже без участия США.

Глава евродипломатии также сообщил, что с прошлого года ЕС выделил Украине военную помощь на сумму 85 млрд евро ($85,9 млрд по курсу).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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