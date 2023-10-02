Боррель: ЕС может одобрить выделение еще 5 млрд евро на помощь Украине

Он добавил, что ЕС планирует продолжать содрудничать с украинскими властями в сферах оборонной промышленности, деактивации взрывных устройств и борьбы с дезинформацией. Боррель также подтвердил, что Евросоюз планирует обучить около 40 000 украинских бойцов, в том числе пилотов для истребителей F-16, до конца года.