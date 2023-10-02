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Лавров назвал нацизмом запреты стран ЕС на въезд российских автомобилей

Ведомости

Решение ряда стран Евросоюза о запрете въезда автомобилей с российскими номерами называется нацизмом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. Это же по отношению к русским только», – сказал Лавров журналистам по итогам 20-го ежегодного заседания клуба «Валдай».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решения стран ЕС абсурдными, уточнив, что они негативно повлияют на «и без того находящиеся в плачевном состоянии» отношения с Москвой. На вопрос, будут ли какие-то ответные действия, Песков заявил, что Россия должна делать так, как лучше ей, и «не каждый раз это должна быть зеркальная реакция».

Ранее по теме: Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Ранее Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия, Болгария объявили о том, что вводят запрет на въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Они ссылаются на ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014, которая запрещает ввоз в государства – члены союза ряд товаров из России.

Также сообщалось о двух случаях конфискации. Один произошел в Германии. О втором инциденте – в Чехии – 2 октября со ссылкой на ответ минфина ФРГ депутату бундестага Евгению Шмидту сообщила газета «Известия». Однако РБК в главном таможенном управлении страны заявили, что чешская таможня не конфисковала ни одного российского автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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