Лавров назвал нацизмом запреты стран ЕС на въезд российских автомобилей

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. Это же по отношению к русским только», – сказал Лавров журналистам по итогам 20-го ежегодного заседания клуба «Валдай».