Лавров назвал нацизмом запреты стран ЕС на въезд российских автомобилей
Решение ряда стран Евросоюза о запрете въезда автомобилей с российскими номерами называется нацизмом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. Это же по отношению к русским только», – сказал Лавров журналистам по итогам 20-го ежегодного заседания клуба «Валдай».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решения стран ЕС абсурдными, уточнив, что они негативно повлияют на «и без того находящиеся в плачевном состоянии» отношения с Москвой. На вопрос, будут ли какие-то ответные действия, Песков заявил, что Россия должна делать так, как лучше ей, и «не каждый раз это должна быть зеркальная реакция».
Ранее Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия, Болгария объявили о том, что вводят запрет на въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Они ссылаются на ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014, которая запрещает ввоз в государства – члены союза ряд товаров из России.
Также сообщалось о двух случаях конфискации. Один произошел в Германии. О втором инциденте – в Чехии – 2 октября со ссылкой на ответ минфина ФРГ депутату бундестага Евгению Шмидту сообщила газета «Известия». Однако РБК в главном таможенном управлении страны заявили, что чешская таможня не конфисковала ни одного российского автомобиля.