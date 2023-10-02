Песков назвал абсурдными запреты стран ЕС на въезд российских автомобилей
Запреты ряда стран ЕС на въезд автомобилей с российскими номерами абсурдны и негативно влияют на отношения с Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, будут ли какие-то ответные действия, Песков заявил, что Россия должна делать так, как лучше ей, и «не каждый раз это должна быть зеркальная реакция».
«Но, безусловно, подобные совершенно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения. И, кстати, далеко не красят руководства этих стран, которые принимают подобные решения», – подчеркнул представитель Кремля.
Ряд стран ЕС со ссылкой на ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014, которая запрещает ввоз в государства – члены союза ряд товаров из России, ввели запрет на въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. В частности, об этом объявили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия, Болгария. Помимо этого известно о двух случаях конфискации российского автомобиля – один в Германии и один в Чехии.
Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере сообщала, что министерство подготовит законопроект, запрещающий пребывание в стране зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей. В свою очередь таможня Литвы обязала владельцев зарегистрированных в России автомобилей вывезти их из республики и Евросоюза в течение шести месяцев с даты прибытия.