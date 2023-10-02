Песков назвал абсурдными запреты стран ЕС на въезд российских автомобилей

Ряд стран ЕС со ссылкой на ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014, которая запрещает ввоз в государства – члены союза ряд товаров из России, ввели запрет на въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. В частности, об этом объявили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Норвегия, Болгария. Помимо этого известно о двух случаях конфискации российского автомобиля – один в Германии и один в Чехии.