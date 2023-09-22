Минюст Латвии готовит законопроект о запрете автомобилей с российскими номерами
Минюст Латвии подготовит законопроект, запрещающий пребывание в стране зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей. Об этом министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Минюст Латвии подготовит законопроект <...>, направленный на предотвращение пребывания в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии. Если в течение трех месяцев не будет произведена перерегистрация или выезд из Латвии, транспортное средство будет конфисковано», – говорится в сообщении.
12 сентября Латвия и Литва прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов), а 15 сентября – Финляндия. Последней к ограничениям присоединилась Польша – 17 сентября. Таким образом все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях.