Минюст Латвии готовит законопроект о запрете автомобилей с российскими номерами

«Минюст Латвии подготовит законопроект <...>, направленный на предотвращение пребывания в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии. Если в течение трех месяцев не будет произведена перерегистрация или выезд из Латвии, транспортное средство будет конфисковано», – говорится в сообщении.