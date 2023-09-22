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Минюст Латвии готовит законопроект о запрете автомобилей с российскими номерами

Ведомости

Минюст Латвии подготовит законопроект, запрещающий пребывание в стране зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей. Об этом министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Минюст Латвии подготовит законопроект <...>, направленный на предотвращение пребывания в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии. Если в течение трех месяцев не будет произведена перерегистрация или выезд из Латвии, транспортное средство будет конфисковано», – говорится в сообщении.

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12 сентября Латвия и Литва прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов), а 15 сентября – Финляндия. Последней к ограничениям присоединилась Польша – 17 сентября. Таким образом все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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