Литва обязала владельцев авто с номерами России вывезти их в течение полугода
Владельцы зарегистрированных в России автомобилей должны вывезти их из Литвы и Евросоюза в течение шести месяцев с даты прибытия, сообщила таможня республики.
В ведомстве напомнили, что с 11 сентября въезд на территорию страны для авто с российскими номерами запрещен. Исключение распространяется лишь на россиян, следующих транзитом (не более 24 часов) в Калининградскую область или из нее.
«Транспортные средства с российскими номерными знаками, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 г., должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза в течение шести месяцев с даты прибытия», – говорится в сообщении.
Нарушившим это требование может грозить конфискация автомобиля.
12 сентября Латвия и Литва прекратили пропускать легковые автомобили с российскими номерами. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония (сделав исключение для автобусов, мотоциклов и автомобилей дипломатов), а 15 сентября – Финляндия. Последней к ограничениям присоединилась Польша – 17 сентября. Таким образом, все пограничные страны ЕС закрыли въезд россиянам на автомобилях.
Введение официальных запретов на въезд российских автомобилей началось после того, как 8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций, указав, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях (таможенный код 8703 – автомобили для перевозки менее 10 человек), зарегистрированных в РФ, будет расценен как запрещенный импорт.
Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. 12 сентября ЕК добавила, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.