СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

Ниджар был убит 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления. Ему было 45 лет, он стал гражданином Канады в 2007 г., хотя переехал туда в 1990-е гг. Правительство Индии считало его лидером сепаратистской группировки «Тигры Халистана», которая добивается своего независимого государства Халистан. Нью-Дели несколько раз выдавал ордеры на арест Ниджара, но Оттава его так и не выдала.