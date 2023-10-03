СМИ: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов
Индия потребовала, чтобы к 10 октября Канада отозвала около 40 дипломатов из страны, передает газета Financial Times (FT).
По информации издания, Нью-Дели готов лишить дипломатического иммунитета сотрудников дипмиссии Канады, если они останутся в Индии после 10 октября. По словам одного из источников газеты, Индия потребовала отозвать 41 человека. Всего в канадской дипмиссии в Индии работают 62 канадских дипломата, пишет FT.
Причиной для такого требования стали заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 18 сентября он допустил, что к убийству оппозиционера и канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара, которое произошло в июне в Ванкувере, могли быть причастны спецслужбы Индии. Нью-Дели не признал причастность к этому происшествию и отказался от сотрудничества с Канадой в расследовании убийства.
21 сентября обе страны заявили о желании скорректировать численность сотрудников диппредставительств друг друга. Помимо этого, оператор визовых центров Индии в Канаде BLS International объявил о прекращении приема заявок на визы с 21 сентября.
Ниджар был убит 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления. Ему было 45 лет, он стал гражданином Канады в 2007 г., хотя переехал туда в 1990-е гг. Правительство Индии считало его лидером сепаратистской группировки «Тигры Халистана», которая добивается своего независимого государства Халистан. Нью-Дели несколько раз выдавал ордеры на арест Ниджара, но Оттава его так и не выдала.