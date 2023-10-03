Богомаз сообщил об обстреле поселка кассетными боеприпасами
Поселок Климово в Брянской области попал под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал он.
В ночь на 3 октября Богомаз также сообщил о попытке ВСУ атаковать регион при помощи беспилотника. Системы ПВО сбили его над Трубчевским районом Брянской области. В результате никто не пострадал, разрушений в город нет. В Минобороны отметили, что беспилотник был уничтожен ориентировочно в 23:30 мск.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.