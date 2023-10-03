Богомаз сообщил об обстреле поселка кассетными боеприпасами

В ночь на 3 октября Богомаз также сообщил о попытке ВСУ атаковать регион при помощи беспилотника. Системы ПВО сбили его над Трубчевским районом Брянской области. В результате никто не пострадал, разрушений в город нет. В Минобороны отметили, что беспилотник был уничтожен ориентировочно в 23:30 мск.