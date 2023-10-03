Системы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Брянской областью
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. <...>. Пострадавших и разрушений нет. <...> Спасибо нашим подразделениям ПВО», – уточнил глава региона.
Он отметил, что уничтоженным дроном была модель самолетного типа. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных служб.
Попытку атаки также подтвердили в Минобороны России. Она была пресечена в 23:30 мск 2 октября, говорится в сообщении министерства.
30 сентября украинские войска атаковали с беспилотника Трубчевск в Брянской области. Они сбросили с БПЛА бомбу на мирных жителей, заявлял ранее Богомаз. Один человек в результате удара получил легкое ранение.
В тот же день ВСУ обстреляли село Горожанка и поселок Погар. В результате этих инцидентов никто не пострадал.