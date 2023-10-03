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Системы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Брянской областью

Ведомости

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. <...>. Пострадавших и разрушений нет. <...> Спасибо нашим подразделениям ПВО», – уточнил глава региона. 

Он отметил, что уничтоженным дроном была модель самолетного типа. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных служб.

Попытку атаки также подтвердили в Минобороны России. Она была пресечена в 23:30 мск 2 октября, говорится в сообщении министерства.

Ранее по теме: ВСУ атаковали город Трубчевск в Брянской области

30 сентября украинские войска атаковали с беспилотника Трубчевск в Брянской области. Они сбросили с БПЛА бомбу на мирных жителей, заявлял ранее Богомаз. Один человек в результате удара получил легкое ранение.

В тот же день ВСУ обстреляли село Горожанка и поселок Погар. В результате этих инцидентов никто не пострадал.

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