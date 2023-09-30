ВСУ атаковали город Трубчевск в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Трубчевск в Брянской области, сбросив бомбу с беспилотника на мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате атаки один мирный житель получил легкое ранение, ему уже оказывают медицинскую помощь, повреждение получило административное здание.
«В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля», – пояснил губернатор.
Это уже третье нападение на Брянскую область со стороны Украины за сутки. До этого они обстреляли село Горожанка, а также поселок Погар. В результате обоих инцидентов никто не пострадал.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.