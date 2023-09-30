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ВСУ атаковали город Трубчевск в Брянской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Трубчевск в Брянской области, сбросив бомбу с беспилотника на мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки один мирный житель получил легкое ранение, ему уже оказывают медицинскую помощь, повреждение получило административное здание.

«В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля», – пояснил губернатор.

Ранее по теме: ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Это уже третье нападение на Брянскую область со стороны Украины за сутки. До этого они обстреляли село Горожанка, а также поселок Погар. В результате обоих инцидентов никто не пострадал.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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