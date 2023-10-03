СМИ узнали о готовности ЕК разморозить для Венгрии 13 млрд евро на помощь Киеву

ЕС для поставок оружия Украине использует Европейский фонд мира, в июне 2023 г. его финансовый потолок был увеличен до 12 млрд евро. 19 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст добро на использование средств из этого фонда для финансирования поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны».