СМИ узнали о готовности ЕК разморозить для Венгрии 13 млрд евро на помощь Киеву
Еврокомиссия готовится разморозить около 13 млрд евро и выделить их для Венгрии, чтобы в дальнейшем увеличить объем помощи Украине. Об этом пишет газета Financial Times.
По информации газеты, ЕК может разморозить доступ Венгрии к фонду до конца ноября. Как пишет FT, этот шаг может позволить заручиться поддержкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе увеличения финансовой помощи Украине.
В декабре 2022 г. ЕК заблокировала предназначенные для Венгрии средства в европейских фондах на сумму около 22 млрд евро из-за якобы несоблюдения прав человека и верховенства закона в стране. В мае Будапешт провел судебные реформы, чтобы разблокировать около 13 млрд евро.
ЕС для поставок оружия Украине использует Европейский фонд мира, в июне 2023 г. его финансовый потолок был увеличен до 12 млрд евро. 19 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не даст добро на использование средств из этого фонда для финансирования поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны».
29 сентября стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины приостановило статус «международного спонсора войны» для венгерского OTP Bank и ряда других компаний для получения помощи на 500 млн евро от ЕС. 2 октября ведомство исключило венгерский банк из этого списка.