СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта

На итоговой пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на прошедшем саммите в Киеве министры не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год, при этом он надеется, что это получится сделать до конца 2023 г.