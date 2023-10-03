СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог присутствовать на встрече глав МИД ЕС в Киеве 2 октября, поскольку забыл свой паспорт. Об этом сообщает газета Presse со ссылкой на дипломатические круги.
Как пишет издание, шведского министра не пропустили на польско-украинской границе.
2 октября в Киеве прошло первое в истории неформальное заседание министров иностранных дел ЕС за его пределами. Помимо Билльстрема, на встрече не было министров иностранных дел Венгрии, Латвии и Польши – Петера Сийярто, Кришьяниса Кариньша и Збигнева Рау соответственно.
На итоговой пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на прошедшем саммите в Киеве министры не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на следующий год, при этом он надеется, что это получится сделать до конца 2023 г.
Боррель также выразил мнение, что «самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС». Он отметил, что сейчас Украина является кандидатом на вступление.