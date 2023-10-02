Кремль: на Западе будут расти противоречия из-за усталости от Украины

«Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе и в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий», – рассказал он.