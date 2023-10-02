Кремль: на Западе будут расти противоречия из-за усталости от Украины
Из-за усталости от конфликта на Украине и финансирования Киева в западных странах будут расти противоречия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя краткосрочный бюджет США, в котором не предусмотрены средства для Украины.
«Мы неоднократно говорили ранее, что, по нашим прогнозам, усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе и в США. Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий», – рассказал он.
Вместе с тем Песков подчеркнул, что временный бюджет США без средств для Украины – это временное явление, Вашингтон продолжит и дальше свою вовлеченность в конфликт.
Конгрессу США удалось 30 сентября согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования, писали «Ведомости». Инициатива, внесенная спикером палаты представителей Кевином Маккарти (республиканец), не предусматривает финансирования для Украины. Президент США Джо Байден заявил о недопустимости прекращения помощи Киеву и призвал Маккарти «сдержать слово, данное украинскому народу», и способствовать одобрению очередного пакета финансирования с помощью отдельного специального закона. Предполагается, что он вскоре будет представлен.
Решение конгресса не означает остановку помощи Украине, так как часть финансирования идет по альтернативным каналам, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, в свою очередь, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, а также работать с США, чтобы Вашингтон и дальше помогал Киеву. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что США будут продолжать поддержку Украины.