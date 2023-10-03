ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Поселок Теткино Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение. Окажем собственнику помощь в восстановлении», – написал он в Telegram.
29 сентября в Курской области в результате атаки беспилотника без электричества остались 5000 человек. В тот же день под обстрел попало село Гоголевка в Суджанском районе, никто не пострадал. Повреждения получило здание бывшей школы, четыре дома и ФАП, также была перебита линия электроснабжения.
Приграничные с Украиной территории регулярно подвергаются обстрелам. 3 октября над Белгородской областью сбили три снаряда РСЗО и два беспилотника самолетного типа, сообщали в Минобороны РФ.
В Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.