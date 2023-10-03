ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

29 сентября в Курской области в результате атаки беспилотника без электричества остались 5000 человек. В тот же день под обстрел попало село Гоголевка в Суджанском районе, никто не пострадал. Повреждения получило здание бывшей школы, четыре дома и ФАП, также была перебита линия электроснабжения.