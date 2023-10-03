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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Ведомости

Поселок Теткино Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение. Окажем собственнику помощь в восстановлении», – написал он в Telegram.

29 сентября в Курской области в результате атаки беспилотника без электричества остались 5000 человек. В тот же день под обстрел попало село Гоголевка в Суджанском районе, никто не пострадал. Повреждения получило здание бывшей школы, четыре дома и ФАП, также была перебита линия электроснабжения.

Ранее по теме: В Курской области после атаки беспилотника без света остались 5000 человек

Приграничные с Украиной территории регулярно подвергаются обстрелам. 3 октября над Белгородской областью сбили три снаряда РСЗО и два беспилотника самолетного типа, сообщали в Минобороны РФ.

В Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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