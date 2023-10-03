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Минобороны сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО над Белгородской областью

Ведомости

Около 11:00 мск Украина попыталась совершить террористическую атаку по территории Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

В результате средства ПВО сбили над регионом три снаряда РСЗО и два беспилотника самолетного типа. Подчеркивается, что все цели были уничтожены.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей в районе хутора Масычево в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

2 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 70 снарядов. Самая напряженная обстановка наблюдалась в поселке Прилесье в Краснояружском районе. Там насчитали 37 прилетов. Кроме того, в селе Ерик сбили украинский беспилотник.

Утром 3 октября Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате никто не пострадал. По словам губернатора, «снаряды легли» в промышленной зоне.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. регион регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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