Минобороны сообщило о перехвате трех снарядов РСЗО над Белгородской областью

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей в районе хутора Масычево в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.