Гладков сообщил о 70 выпущенных снарядах ВСУ по Белгородской области
ВСУ выпустили по Белгородской области 70 снарядов за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Активнее всего со стороны Украины велся обстрел поселка Прилесье в Краснояружском районе – зафиксировано 37 прилетов. Кроме того, в селе Ерик был сбит украинский беспилотник.
В результате атак ВСУ ни в одном районе и городском округе пострадавших нет. Однако в селе Козинка Грайворонского городского округа один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. В остальных случаях обошлось без разрушений.
Утром 3 октября Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате никто не пострадал. По словам губернатора, «снаряды легли» в промышленной зоне.
1 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 100 снарядов и атаковали регион при помощи беспилотника и квадрокоптера. В результате пострадали четыре человека.
Контузию головного мозга и баротравму получил житель села Богун-Городок после того, как ВСУ сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство на частный дом. Еще три человека пострадали в результате обстрела Шебекина. Женщина получила осколочные ранения шеи, а двое мужчин – осколочные ранения ног. Всех пострадавших доставили в больницу в Белгороде.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.