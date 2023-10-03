Гладков сообщил о 70 выпущенных снарядах ВСУ по Белгородской области

Контузию головного мозга и баротравму получил житель села Богун-Городок после того, как ВСУ сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство на частный дом. Еще три человека пострадали в результате обстрела Шебекина. Женщина получила осколочные ранения шеи, а двое мужчин – осколочные ранения ног. Всех пострадавших доставили в больницу в Белгороде.