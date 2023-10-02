Гладков сообщил о четырех пострадавших за сутки из-за обстрелов ВСУ

Всего за сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области 100 снарядов. Также в Журавлевке с беспилотника был сброшен один осколочный боеприпас. Активнее всего со стороны Украины велся обстрел хутора Бабка в Валуйском городском округе – зафиксированы 41 снаряд из РСЗО и четыре минометных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.