Гладков сообщил о четырех пострадавших за сутки из-за обстрелов ВСУ
1 октября в Белгородской области пострадали четыре человека в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Житель села Богун-Городок получил контузию головного мозга и баротравму после того, как ВСУ сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство на частный жилой дом. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, его доставили в больницу в Белгороде.
Еще три человека пострадали в результате обстрела Шебекина. Женщина получила осколочные ранения шеи, а двое мужчин – осколочные ранения ног. Их также доставили в больницу в Белгороде.
Всего за сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области 100 снарядов. Также в Журавлевке с беспилотника был сброшен один осколочный боеприпас. Активнее всего со стороны Украины велся обстрел хутора Бабка в Валуйском городском округе – зафиксированы 41 снаряд из РСЗО и четыре минометных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле села Козинка. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, в результате никто не пострадал. Кроме того, Минобороны РФ 2 октября отчиталось о перехвате дрона над Белгородской областью. Инцидент произошел в 09:00 мск, губернатор его пока не комментировал.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.