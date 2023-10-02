Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области
Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Слава богу, пострадавших нет. Подомовой обход территории продолжается», – написал он.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах со стороны Украины. В частности, 1 октября губернатор рассказал, что в результате обстрела центрального рынка Шебекино пострадали три человека, все они получили осколочные ранения.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.