Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», – сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 09:00 мск.
Губернатор Вячеслав Гладков эту информацию пока не комментировал. Утром 2 октября он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате никто не пострадал. Повреждения получил частный дом, у которого снаряд пробил крышу. В предыдущий раз Минобороны сообщало об уничтоженном беспилотнике над Белгородской областью 1 октября.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.