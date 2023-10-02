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Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

Ведомости

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», – сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 09:00 мск.

Губернатор Вячеслав Гладков эту информацию пока не комментировал. Утром 2 октября он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате никто не пострадал. Повреждения получил частный дом, у которого снаряд пробил крышу. В предыдущий раз Минобороны сообщало об уничтоженном беспилотнике над Белгородской областью 1 октября.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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