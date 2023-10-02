Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

Губернатор Вячеслав Гладков эту информацию пока не комментировал. Утром 2 октября он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате никто не пострадал. Повреждения получил частный дом, у которого снаряд пробил крышу. В предыдущий раз Минобороны сообщало об уничтоженном беспилотнике над Белгородской областью 1 октября.