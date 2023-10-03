Российская ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей в районе хутора Масычево в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – уточнил Гладков.
В предыдущие сутки, 2 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области 70 снарядов. Самая напряженная обстановка наблюдалась в поселке Прилесье в Краснояружском районе. Там насчитали 37 прилетов. Кроме того, в селе Ерик сбили украинский беспилотник.
В Белгородской области, как и в других приграничных регионах, бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.