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Общество

Российская ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

Ведомости

Российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей в районе хутора Масычево в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – уточнил Гладков.

В предыдущие сутки, 2 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области 70 снарядов. Самая напряженная обстановка наблюдалась в поселке Прилесье в Краснояружском районе. Там насчитали 37 прилетов. Кроме того, в селе Ерик сбили украинский беспилотник.

В Белгородской области, как и в других приграничных регионах, бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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