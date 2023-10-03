Матвиенко предложила ввести поощрения регионам за высокие отчисления в госбюджет

«У нас есть субъекты, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговые поступления, и существенно меньше остается в регионах. Это объективная ситуация <...> Но в то же время такую диспропорцию надо исправлять. Регионы стараются, зарабатывают как можно больше налоговых доходов, а у них раз – чем больше они зарабатывают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать», – пояснила Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).