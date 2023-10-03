Матвиенко предложила ввести поощрения регионам за высокие отчисления в госбюджет
Регионы, которые отчисляют в федеральный бюджет большую часть своих налоговых доходов, должны получать дополнительные бонусы и преференции. С таким предложением выступила на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на следующие три года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«У нас есть субъекты, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговые поступления, и существенно меньше остается в регионах. Это объективная ситуация <...> Но в то же время такую диспропорцию надо исправлять. Регионы стараются, зарабатывают как можно больше налоговых доходов, а у них раз – чем больше они зарабатывают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать», – пояснила Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).
Она привела в пример ситуацию, которая сложилась в Иркутской области. Регион перечисляет федеральному бюджету 88% своего налогового дохода и только 12% от общей суммы может использовать на собственные нужды. Спикер отметила, что на территории Иркутской области необходимо отремонтировать дороги. И сейчас жители, которые платят налоги, справедливо задаются вопросом о том, почему у них нет качественных дорог, добавила Матвиенко.
По мнению спикера Совфеда, менять действующие правила отчисления налоговых доходов для регионов не стоит, иначе может пострадать вся конструкция. Но для субъектов, подобных Иркутской области, можно ввести меры поощрения. Матвиенко призвала найти баланс между интересами федерального бюджета и нуждами регионов.
Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова сообщила на парламентских слушаниях о рисках роста госдолга в регионах. По ее данным, к 1 сентября показатель достиг 3,1 трлн руб., и в будущем он может увеличиться. Изотова предложила расширить варианты применения единых субсидий. Пока этот механизм используют только в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».