Силуанов: дефицит бюджета на протяжении трех лет будет на безопасном уровне
Дефицит федерального бюджета в ближайшие три года будет на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний «Параметры проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.».
«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. И это показатель, который позволяет говорить о довольно безопасном уровне дефицита», – сказал Силуанов.
В ходе выступления он отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. По его словам, темы роста экономики составят 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет.
Однако правительство должно быть готовым к различным сценариям и при составлении бюджета не следует полагаться на благостные прогнозы, уточнил он. «Риски, мы видим, никуда не делись, они сохраняются. Набирают обороты экономическая, финансовая фрагментация, структурный дисбаланс, никуда не делись санкции, как вводились, так и продолжают вводиться», – добавил он.
Силуанов отметил, что в прошлом году, когда вводились санкции, были большие вопросы к предсказуемости объемов и цены нефти, то в этом году правительство может вернуться к прежним параметрам бюджетного правила. «Мы наладили возможности экспорта, цепочки энергетического экспорта и сейчас мы можем вернуться к прежним параметрам, правилам, а именно, установив базовую цену отсечения на нефть для того, чтобы определять, какие доходы могут идти на расходы, а какие должны направлять в Фонд национального благосостояния. На следующую трехлетку мы предлагаем установить эту цену отсечения $60 долларов за баррель. Все, что выше этой цены, будет формировать ФНБ. Все, что меньше, будет идти на финансирование расходов», – уточнил он.
29 сентября правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. Согласно документу, бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб. Доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб. В 2025 и 2026 гг. доходы бюджета могут составить 33,5 трлн и 34,1 трлн руб. соответственно, а расходы – 34,4 трлн и 35,6 трлн руб.