Силуанов: дефицит бюджета на протяжении трех лет будет на безопасном уровне

Силуанов отметил, что в прошлом году, когда вводились санкции, были большие вопросы к предсказуемости объемов и цены нефти, то в этом году правительство может вернуться к прежним параметрам бюджетного правила. «Мы наладили возможности экспорта, цепочки энергетического экспорта и сейчас мы можем вернуться к прежним параметрам, правилам, а именно, установив базовую цену отсечения на нефть для того, чтобы определять, какие доходы могут идти на расходы, а какие должны направлять в Фонд национального благосостояния. На следующую трехлетку мы предлагаем установить эту цену отсечения $60 долларов за баррель. Все, что выше этой цены, будет формировать ФНБ. Все, что меньше, будет идти на финансирование расходов», – уточнил он.