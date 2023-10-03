Минфин одобрил идею введения акцизов на медицинский спирт
Минфин рассматривает возможность введения акцизов для всех видов спирта, в том числе и медицинского. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации по проекту федерального бюджета на следующие три года.
Он добавил, что идею по введению акцизов на медицинский спирт ведомство сейчас обсуждает с Минздравом. По словам Силуанова, между министерствами нет принципиальных разногласий по этой теме.
«Здесь вопрос только следующий: акцизы на спирт мы соберем, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют (корвалол, например), чтобы они не подорожали, чтобы мы могли точечно дать субсидии и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», – подчеркнул Силуанов (цитата по ТАСС).
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила обложить акцизом весь этиловый спирт, который производят в России. В этом случае для закупаемого медицинскими учреждениями спирта нужно ввести субсидии, которые будут действовать как компенсация, отметила парламентарий.
В августе Минфин опубликовал проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 до 55 руб. за 1 л. Ведомство объяснило, что мера может помочь производителям «более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции». Предложение связано со снижением цен на зерно из-за высокого урожая в 2022 г. К концу июля пшеница 4-го класса стоила 12 745 руб. за 1 т – на 8,4% меньше, чем в прошлом году.