Минфин одобрил идею введения акцизов на медицинский спирт

В августе Минфин опубликовал проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 до 55 руб. за 1 л. Ведомство объяснило, что мера может помочь производителям «более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции». Предложение связано со снижением цен на зерно из-за высокого урожая в 2022 г. К концу июля пшеница 4-го класса стоила 12 745 руб. за 1 т – на 8,4% меньше, чем в прошлом году.