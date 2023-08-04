Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт

Такая мера приведет к уменьшению себестоимости производства водки
Анастасия Ковалева Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство финансов РФ подготовило проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 до 55 руб. за 1 л, следует из его сообщения. Там сказано, что такая мера позволит производителям этилового спирта «более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции». Из-за высокого урожая в 2022 г. на внутреннем рынке произошло снижение цен на зерно, пояснили в Минфине. По итогам сезона 2022/23 г. российские сельхозпроизводители собрали рекордные 159 млн т зерновых. В итоге, по данным аналитического агентства «Прозерно» на конец июля, к примеру, пшеница 4-го класса стоила 12 745 руб. за 1 т, что на 8,4% ниже уровня прошлого года.

Эксперты полагают, что уменьшение минимальной цены на этиловый спирт приведет к снижению себестоимости производства водки. В частности, на это указывают независимый эксперт по алкогольному рынку Денис Пузырев и директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Первый говорит, что такая мера позволит поддержать крупных производителей водки. Сейчас лидирующие позиции на этом рынке занимают компании «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лед»), Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски»), государственный холдинг «Росспиртпром» («Капель») и т. д. Представитель АСГ сообщил «Ведомостям», что экономия от снижения цены на закупку спирта позволит компенсировать рост стоимости зависимых от курса валют комплектующих (бумаги, укупорочных средств), а также частично покроет затраты производителей от повышения акциза, которое ожидается в начале 2024 г. Как следствие, это позволит АСГ удержать уровень розничных цен для конечного потребителя, уточнил он. В других компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных