Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт

Эксперты полагают, что уменьшение минимальной цены на этиловый спирт приведет к снижению себестоимости производства водки. В частности, на это указывают независимый эксперт по алкогольному рынку Денис Пузырев и директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Первый говорит, что такая мера позволит поддержать крупных производителей водки. Сейчас лидирующие позиции на этом рынке занимают компании «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лед»), Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски»), государственный холдинг «Росспиртпром» («Капель») и т. д. Представитель АСГ сообщил «Ведомостям», что экономия от снижения цены на закупку спирта позволит компенсировать рост стоимости зависимых от курса валют комплектующих (бумаги, укупорочных средств), а также частично покроет затраты производителей от повышения акциза, которое ожидается в начале 2024 г. Как следствие, это позволит АСГ удержать уровень розничных цен для конечного потребителя, уточнил он. В других компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.