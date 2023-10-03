МИД РФ заявил о продолжении оказания гумпомощи армянам Нагорного Карабаха

В Ереване был создан специальный штаб Россотрудничества для координации гумпомощи, сотрудники которого за последние несколько дней доставили более 3000 т грузов в Горис и 1500 т. в Капан. В МИДе пояснили, что армянскому населению Карабаха также помогают благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», армянская диаспора в России, общественники, а также компании, в числе которых ЮКЖД, ГК «РУСАЛ Армения», «Газпром Армения».