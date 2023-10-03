МИД РФ заявил о продолжении оказания гумпомощи армянам Нагорного Карабаха
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь армянскому населению Нагорного Карабаха, заявили в МИД РФ.
В министерстве уточнили, что помощь оказывается и тем, кто покинул регион, и тем жителям, которые остались в Карабахе. После окончания боевых действий российские миротворцы доставили около 200 000 гуманитарных грузов, а также помогли с эвакуацией пострадавших из-за взрыва на АЗС 25 сентября.
«Российские военные медики продолжают работать в регионе», – говорится в сообщении МИДа.
В Ереване был создан специальный штаб Россотрудничества для координации гумпомощи, сотрудники которого за последние несколько дней доставили более 3000 т грузов в Горис и 1500 т. в Капан. В МИДе пояснили, что армянскому населению Карабаха также помогают благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», армянская диаспора в России, общественники, а также компании, в числе которых ЮКЖД, ГК «РУСАЛ Армения», «Газпром Армения».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
После прекращения боевых действий начался исход карабахских армян. По данным правительства Армении, в стране зарегистрировано более 100 514 вынужденных переселенцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в исходе армян из региона Кремль больше всего заботит гуманитарный аспект – будут ли обеспечены нормальные условия жизни для этих людей.