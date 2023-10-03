КС Молдавии разрешил членам партии «Шор» участвовать в выборах
Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил членам партии «Шор» участвовать в выборах. Об этом сообщил руководитель суда Николай Рошка, пишет издание NewsMaker.
Предполагается, что, согласно отмененному запрету, члены партии смогут участвовать в выборах глав населенных пунктов и районных советов 5 ноября.
Оппозиционная партия была признана КС «неконституционной» 19 июня этого года. Тогда в парламенте республики фракция была представлена шестью депутатами (из 101 места).
В день запрета деятельность партии президент Молдавии Майя Санду заявила, что «молдаване ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти». Начать проверку конституционности партии правительство потребовало еще в ноябре 2022 г. Ее обвиняли в получении финансирования из-за рубежа, чем она «ставила под угрозу суверенитет и независимость Молдавии».
Проживающий в Израиле лидер партии Илан Шор в апреле был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны более $1 млрд. 30 мая Евросоюз ввел санкции против Шора, а также в отношении вице-председателя партии Марины Таубер, экс-депутата Владимира Плахотнюка и др.
Как отмечал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью «Ведомостям», запрет партии может быть связан с ростом ее популярности.