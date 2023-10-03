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КС Молдавии разрешил членам партии «Шор» участвовать в выборах

Ведомости

Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил членам партии «Шор» участвовать в выборах. Об этом сообщил руководитель суда Николай Рошка, пишет издание NewsMaker.

Предполагается, что, согласно отмененному запрету, члены партии смогут участвовать в выборах глав населенных пунктов и районных советов 5 ноября.

Оппозиционная партия была признана КС «неконституционной» 19 июня этого года. Тогда в парламенте республики фракция была представлена шестью депутатами (из 101 места). 

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В день запрета деятельность партии президент Молдавии Майя Санду заявила, что «молдаване ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти». Начать проверку конституционности партии правительство потребовало еще в ноябре 2022 г. Ее обвиняли в получении финансирования из-за рубежа, чем она «ставила под угрозу суверенитет и независимость Молдавии».

Проживающий в Израиле лидер партии Илан Шор в апреле был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны более $1 млрд. 30 мая Евросоюз ввел санкции против Шора, а также в отношении вице-председателя партии Марины Таубер, экс-депутата Владимира Плахотнюка и др.

Как отмечал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью «Ведомостям», запрет партии может быть связан с ростом ее популярности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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