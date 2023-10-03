КС Молдавии разрешил членам партии «Шор» участвовать в выборах

В день запрета деятельность партии президент Молдавии Майя Санду заявила, что «молдаване ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступные организации не допущены к захвату власти». Начать проверку конституционности партии правительство потребовало еще в ноябре 2022 г. Ее обвиняли в получении финансирования из-за рубежа, чем она «ставила под угрозу суверенитет и независимость Молдавии».