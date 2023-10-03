Полиция Сербии задержала возможного организатора вооруженного нападения в Косове
Сербская полиция задержала 3 октября бизнесмена и лидера косовских сербов Милана Радойчича. Его подозревают в организации перестрелки с полицейскими на территории муниципалитета Звечан в Косове, сообщило агентство Associated Press (АР).
Радойчича оставили под стражей на 48 часов. Полицейские также обыскали его квартиру и другое имущество в Сербии. По предварительным данным, бизнесмен может быть замешан в преступном сговоре, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также в преступлениях против общественной безопасности.
Источники агентства в прокуратуре отметили, что Радойчич якобы ввез оружие в Белград из Боснии, а затем спрятал его в лесах и на заброшенных объектах на территории Косова. Его действия поставили под угрозу жизни людей в деревне Баньска на севере непризнанной республики, добавили в сербском надзорном ведомстве. Радойчич отверг все обвинения в свой адрес.
По данным АР, Радойчич был заместителем лидера «Сербского списка». Это движение, которое представляет интересы этнических сербов в Косове. Его поддерживает правящая Сербская прогрессивная партия. Радойчича считают близким как к партии, так и к сербскому президенту Александру Вучичу.
Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновении с косовской полицией. Позже полицейские непризнанной республики сообщили о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков.