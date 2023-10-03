Полиция Сербии задержала возможного организатора вооруженного нападения в Косове

Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновении с косовской полицией. Позже полицейские непризнанной республики сообщили о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков.