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Полиция Сербии задержала возможного организатора вооруженного нападения в Косове

Ведомости

Сербская полиция задержала 3 октября бизнесмена и лидера косовских сербов Милана Радойчича. Его подозревают в организации перестрелки с полицейскими на территории муниципалитета Звечан в Косове, сообщило агентство Associated Press (АР).

Радойчича оставили под стражей на 48 часов. Полицейские также обыскали его квартиру и другое имущество в Сербии. По предварительным данным, бизнесмен может быть замешан в преступном сговоре, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также в преступлениях против общественной безопасности.

Источники агентства в прокуратуре отметили, что Радойчич якобы ввез оружие в Белград из Боснии, а затем спрятал его в лесах и на заброшенных объектах на территории Косова. Его действия поставили под угрозу жизни людей в деревне Баньска на севере непризнанной республики, добавили в сербском надзорном ведомстве. Радойчич отверг все обвинения в свой адрес.

По данным АР, Радойчич был заместителем лидера «Сербского списка». Это движение, которое представляет интересы этнических сербов в Косове. Его поддерживает правящая Сербская прогрессивная партия. Радойчича считают близким как к партии, так и к сербскому президенту Александру Вучичу.

Ранее по теме: Вучич заявил об убийстве трех сербов в Косове

Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновении с косовской полицией. Позже полицейские непризнанной республики сообщили о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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