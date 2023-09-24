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Политика

Вучич заявил об убийстве трех сербов в Косове

Ведомости

Полиция частично признанного Косова убила трех этнических сербов, а также причинила тяжелые ранения еще двоим, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации.

По его словам, косовские силовики могли убить еще и четвертого серба, причем причин для столь жестких действий с их стороны не было.

«Трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них – с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек», – рассказал Вучич (цитата по ТАСС). 

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До этого власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. Ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях между сербской общиной и албанскими властями частично признанной республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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