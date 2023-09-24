Вучич заявил об убийстве трех сербов в Косове
Полиция частично признанного Косова убила трех этнических сербов, а также причинила тяжелые ранения еще двоим, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации.
По его словам, косовские силовики могли убить еще и четвертого серба, причем причин для столь жестких действий с их стороны не было.
«Трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них – с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек», – рассказал Вучич (цитата по ТАСС).
До этого власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. Ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях между сербской общиной и албанскими властями частично признанной республики.