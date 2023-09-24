Австрийский политик призвал пригрозить Сербии ударами по Белграду
Председатель организации «Европейский комитет по расширению НАТО» (не входит в военный блок), австрийский политик и общественный деячтель Гюнтер Фелингер заявил, что Североатлантический альянс должен приготовиться к проведению военной интервенции против Сербии, а также пригрозить ей бомбардировкой Белграда для того, чтобы остановить эскалацию в частично признанном Косове.
«В Баньске началась сербская война против Косова. Я призываю НАТО немедленно подготовить военную интервенцию против Сербии. Мы должны действовать решительно для обеспечения мира на Балканах, немедленно пригрозив Сербии бомбежкой Белграда», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).
До этого власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. Ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях между сербской общиной и албанскими властями частично признанной республики.
На инцидент уже отреагировали силы НАТО для Косова (KFOR), они заявили, что находятся в зоне проведения операции косовской полиции и готовы отреагировать в случае необходимости.