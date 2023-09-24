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Политика

Австрийский политик призвал пригрозить Сербии ударами по Белграду

Ведомости

Председатель организации «Европейский комитет по расширению НАТО» (не входит в военный блок), австрийский политик и общественный деячтель Гюнтер Фелингер заявил, что Североатлантический альянс должен приготовиться к проведению военной интервенции против Сербии, а также пригрозить ей бомбардировкой Белграда для того, чтобы остановить эскалацию в частично признанном Косове.

«В Баньске началась сербская война против Косова. Я призываю НАТО немедленно подготовить военную интервенцию против Сербии. Мы должны действовать решительно для обеспечения мира на Балканах, немедленно пригрозив Сербии бомбежкой Белграда», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

До этого власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. Ситуация вызвала новую волну напряжения в отношениях между сербской общиной и албанскими властями частично признанной республики.

Ранее по теме: Силы НАТО для Косова заявили о готовности участвовать в операции на севере края

На инцидент уже отреагировали силы НАТО для Косова (KFOR), они заявили, что находятся в зоне проведения операции косовской полиции и готовы отреагировать в случае необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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