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Политика

Силы НАТО для Косова заявили о готовности участвовать в операции на севере края

Ведомости

Силы НАТО для Косова (KFOR) находятся в зоне проведения операции косовской полиции и готовы отреагировать в случае необходимости, говорится в заявлении KFOR в соцсети X.

«Миссия КФОР под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньске, и войска KFOR присутствуют в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости», – говорится в сообщении.

Ранее 24 сентября стало известно о ликвидации на севере края человека, который ворвался в монастырь. В полиции Косова пояснили, что вооруженная группа «профессиональных нападавших в масках и униформе» используют частные помещения и объекты, в том числе на территории монастыря в Баньске, с целью передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции. В целях самообороны и защиты граждан района был один из нападавших был убит, пишет ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

Премьер частично признанного Косова Альбин Курти также сообщил, что в ночь на воскресенье на севере края был убит один полицейский, еще один получил ранение. Нападение на них организовали власти Сербии, утверждал Курти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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