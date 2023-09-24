Силы НАТО для Косова заявили о готовности участвовать в операции на севере края
Силы НАТО для Косова (KFOR) находятся в зоне проведения операции косовской полиции и готовы отреагировать в случае необходимости, говорится в заявлении KFOR в соцсети X.
«Миссия КФОР под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньске, и войска KFOR присутствуют в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости», – говорится в сообщении.
Ранее 24 сентября стало известно о ликвидации на севере края человека, который ворвался в монастырь. В полиции Косова пояснили, что вооруженная группа «профессиональных нападавших в масках и униформе» используют частные помещения и объекты, в том числе на территории монастыря в Баньске, с целью передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции. В целях самообороны и защиты граждан района был один из нападавших был убит, пишет ТАСС со ссылкой на заявление полиции.
Премьер частично признанного Косова Альбин Курти также сообщил, что в ночь на воскресенье на севере края был убит один полицейский, еще один получил ранение. Нападение на них организовали власти Сербии, утверждал Курти.