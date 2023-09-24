Силы НАТО для Косова заявили о готовности участвовать в операции на севере края

Ранее 24 сентября стало известно о ликвидации на севере края человека, который ворвался в монастырь. В полиции Косова пояснили, что вооруженная группа «профессиональных нападавших в масках и униформе» используют частные помещения и объекты, в том числе на территории монастыря в Баньске, с целью передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции. В целях самообороны и защиты граждан района был один из нападавших был убит, пишет ТАСС со ссылкой на заявление полиции.