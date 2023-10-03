Вооруженные формирования Карабаха сдали более 57 млн боеприпасов
Вооруженные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), указ о самороспуске которой был подписан в конце сентября, сдали 79 единиц бронетехники, более 7000 единиц стрелкового оружия, а также 57,6 млн боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны России.
«На 3 октября учтено: 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств ПВО, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов», – говорится в сообщении.
При участии российских миротворцев, добавили в Минобороны, также проводятся работы по восстановлению газоснабжения региона. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских бойцов не зафиксировано.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
29 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван потребовал от Баку воздерживаться от нарушения конвенции, действий, которые приведут к вытеснению оставшихся этнических армян из Карабаха, а также попросил вывести военных из гражданских объектов Карабаха.