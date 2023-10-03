Вооруженные формирования Карабаха сдали более 57 млн боеприпасов

19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.