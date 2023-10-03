Казахстан запретит часть грузоперевозок из Белоруссии с 9 октября
Министерство транспорта Казахстана заявило о запрете на транспортировку в республику грузов третьих стран после перегрузки или перецепки в Белоруссии с 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского минтранса.
«С 9 октября 2023 г. планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Республику Казахстан путем «перецепки/перегрузки» грузовых автотранспортных средств Республики Беларусь», – уточнило ведомство.
Президент Казахстана Жомарт Токаев ранее сообщил, что республика «вынуждена учитывать санкционные ограничения», хотя и не является «анти-Россией».
Казахстан не участвует в параллельном импорте в Россию и не имеет подсанкционных товаров, но торговля «традиционными товарами» между странами растет и в 2022 г. объем достиг $25 млрд, пояснил Токаев.