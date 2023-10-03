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Политика

Казахстан запретит часть грузоперевозок из Белоруссии с 9 октября

Ведомости

Министерство транспорта Казахстана заявило о запрете на транспортировку в республику грузов третьих стран после перегрузки или перецепки в Белоруссии с 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского минтранса.

«С 9 октября 2023 г. планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Республику Казахстан путем «перецепки/перегрузки» грузовых автотранспортных средств Республики Беларусь», – уточнило ведомство.

Ранее по теме: Токаев: Казахстан не является «анти-Россией»

Президент Казахстана Жомарт Токаев ранее сообщил, что республика «вынуждена учитывать санкционные ограничения», хотя и не является «анти-Россией». 

Казахстан не участвует в параллельном импорте в Россию и не имеет подсанкционных товаров, но торговля «традиционными товарами» между странами растет и в 2022 г. объем достиг $25 млрд, пояснил Токаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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