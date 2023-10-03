Госдеп заявил о частичной отводе сербских войск от Косова

Президент Сербии Александр Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия. Сербский лидер считает, что причины новой волны напряжения в Косове кроются в событиях осени прошлого года, когда Приштина потребовала сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций. 3 октября полиция задержала бизнесмена и лидера косовских сербов Милана Радойчича, подозреваемого в организации перестрелки.