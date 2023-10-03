Госдеп заявил о частичной отводе сербских войск от Косова
Госдеп США наблюдает частичный отвод Сербией своих сил от границы с Косовом, заявил представитель ведомства Ведант Пател на брифинге.
По его словам, Сербия ранее разместила беспрецедентное количество продвинутой артиллерии, танков и мотопехотных подразделений у границы с Косовом.
«Мы призвали Сербию отвести силы и снизить напряженность. Мы отмечаем частичный отвод сил и средств от границы с Косовом с 29 сентября и ожидаем, что Сербия продолжит шаги по деэскалации, включая отвод сил», – рассказал он.
Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков.
Президент Сербии Александр Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия. Сербский лидер считает, что причины новой волны напряжения в Косове кроются в событиях осени прошлого года, когда Приштина потребовала сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций. 3 октября полиция задержала бизнесмена и лидера косовских сербов Милана Радойчича, подозреваемого в организации перестрелки.
В феврале 2023 г. при посредничестве ЕС Сербия и Косово согласовали план по урегулированию из 11 пунктов. Часть из них касались международного статуса Косова и утверждала отказ Сербии от блокирования вступления Приштины в международные организации, включая ООН.