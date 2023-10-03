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Вучич признал свою вину в обострении ситуации в Косово

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич признал свою вину в сложившейся ситуации в Косово. По его словам, он верил ЕС и США, которые водили Белград за нос.

«Я виноват, потому что верил, что они выполнят то, что написали, и я поставил сербов в такое положение. Вторая ошибка в том, что я позволил себе зависеть от тех, кто водили нас за нос, один за одним встав на сторону Курти», – сказал он (цитата по RT Balkan).

Обострение ситуации в Косове началось 24 сентября из-за вооруженного столкновения на территории муниципалитета Звечан. Власти Косова обвинили Сербию в причастности к нападению на косовских полицейских, в результате чего один из них погиб. Позже полиция Косова сообщила о ликвидации нескольких человек в монастыре Баньска, которые якобы были причастны к нападению на силовиков. 

Вучич во внеплановом обращении к нации сообщил о гибели этнических сербов во время конфликта. По его данным, двоих из них убили из снайперского оружия.

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Сербский лидер считает, что причины новой волны напряжения в Косове кроются в событиях осени прошлого года, когда Приштина потребовала сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций. Тогда Белград пошел на компромисс с Приштиной: Сербия согласилась прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина пообещала не предпринимать полгода принудительных действий для перерегистрации автомобилей.

В феврале 2023 г. при посредничестве ЕС Сербия и Косово согласовали план по урегулированию из 11 пунктов. Часть из них касались международного статуса Косова и утверждала отказ Сербии от блокирования вступления Приштины в международные организации, включая ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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