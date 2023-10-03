Вучич признал свою вину в обострении ситуации в Косово

«Я виноват, потому что верил, что они выполнят то, что написали, и я поставил сербов в такое положение. Вторая ошибка в том, что я позволил себе зависеть от тех, кто водили нас за нос, один за одним встав на сторону Курти», – сказал он (цитата по RT Balkan).