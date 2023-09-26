В Косове развивается новый кризис

В Косове развивается новый кризисВпервые с 2013 года местные сербы стали жертвами столкновения с силовиками частично признанного государства
Инцидент с гибелью трех вооруженных местных сербов в стычке с косовскими полицейскими у монастыря на севере частично признанного Косова является частью «жестокой этнической чистки» региона, выполняемой Приштиной. Об этом на встрече с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Я благодарен, что он [посол] выслушал просьбы и запросы сербской стороны, – сказал Вучич. – Я оповестил Боцан-Харченко о том факте, что в Косове проводится жестокая этническая чистка, которую организует [косовский премьер] Альбин Курти при поддержке части международного сообщества». Ранее в этот день сербский лидер встретился с послами «Квинты» (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза в Сербии, призвав их повлиять на Приштину.
В тот же день на инцидент отреагировали и в Кремле, назвав ситуацию «напряженной» и «потенциально опасной», заверив, что «внимательно следят за ней». Не последней причиной частых конфликтов в регионе являются провокации, направленные против местных сербов, добавил журналистам 25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что в отношении сербов очень часто организуются разные провокации [в Косове], это не секрет ни для кого. Мы видим в косовской плоскости достаточно традиционно предвзятое отношение к сербам», – сказал он.
Радикальней выступили в МИДе. «Нет сомнений, что вчерашнее кровопролитие – прямое и непосредственное следствие курса так называемого «премьера» Курти на разжигание конфликта, зачистку территории края от сербов. Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать «независимость» Косова, – постоянная игра с огнем, которая <...> подводит к опасной грани весь Балканский регион», – сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Инцидент с гибелью трех сербов произошел утром в воскресенье, 24 сентября. По информации Приштины, вооруженные люди напали на полицейских частично признанного государства на севере Косова. Они добавили, что подозреваемые заблокировали мост рядом с деревней Баньска с помощью двух фургонов.
По прибывшим косовским полицейским они открыли огонь. После этого нападавшие забаррикадировались в монастыре и продолжали стрелять по правоохранителям.
Тлеющее Косово
C ноября 2022 г. между Белградом и Приштиной нарастает напряжение, вызванное требованием последней к местным сербам сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций. Сербы стали увольняться из госструктур Косова, замораживая процесс создания сербских муниципалитетов, предусмотренный Брюссельскими соглашениями 2013 г. В феврале 2023 г. при посредничестве ЕС Сербия и Косово согласовали план по урегулированию из 11 пунктов. Часть из них касались международного статуса Косова и утверждала отказ Сербии от блокирования вступления Приштины в международные организации, включая ООН. В апреле по результатам прошедших региональных выборов (в Северной Косовска-Митровице, Зубин-Потоке, Лепосавиче и Звечане), проигнорированных местными сербами, победили представители албанских партий. Несмотря на низкую явку, Приштина признала их законными. Сербы вышли на массовые протесты с целью не допустить в здания местных органов власти албанских мэров, начались столкновения с косовским спецназом. В начале июня президент Османи заявила, что сербы могут подписать петицию и провести новые выборы. 14 июня ситуация в очередной раз осложнилась после того, как косовские власти запретили въезд на свою территорию машин с сербскими номерами.
Премьер Косова Курти заявил об окружении комплекса и призвал «боевиков» сложить оружие. Позже представители Сербской православной церкви подтвердили факт захвата монастыря. Приштина утверждает, что оба автомобиля нападавших не имели номерных знаков, а сами они использовали стрелковое оружие, гранатометы и ручные гранаты.
Полиция Косова заявила об уничтожении трех и аресте одного из группы стрелявших, аресте четырех гражданских, подозреваемых в предоставлении сербам средств радиосвязи и оружия. Приштина закрыла КПП «Яринье» и «Брняк» на линии разграничения между Косовом и Сербией. Днем 25 сентября найдено тело четвертого погибшего серба, заявили в прокуратуре частично признанной республики.
Косовские власти 24 сентября обвинили в произошедшем Сербию: Курти заявил, что это было «организовано при политической, финансовой и логистической поддержке со стороны официального Белграда». Политик объяснил это стремлением Сербии дестабилизировать Косово. Президент Косова Вьоса Османи назвала произошедшее «открытой агрессией Сербии».
Вучич отрицал наличие сербского следа в произошедшем. Хотя он осудил действия нападавших на косовских силовиков, но подчеркнул, что они являются местными сербами, которые «не хотят страдать». Вучич выразил сожаление в связи с тем, что сербы Косова реагируют на «провокации» Курти. «Вы можете убить нас всех. Сербия никогда не признает независимость Косова, этого монстра, которого вы создали бомбежками Сербии [в 1999 г.]», – резюмировал Вучич.
Представители миротворческих международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове (KFOR), заявили 24 сентября о развертывании подразделений на месте происшествия и готовности «ответить» в случае необходимости. Ситуацию прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, назвав нападение на косовских полицейских «ужасающим» событием.
Белград всячески пытается сделать вид, что не отвечает за столкновение, слова о том, что «можете нас всех убить, но мы вам не признаем Косово», – дежурное недовольство без ожидаемых внятных последствий, поясняет научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Другой вопрос, что ситуация требует расследования, ведь невозможно просто сказать, что это была личная инициатива неких косовских сербов, так как подобные инциденты могут повториться, говорит Малешевич.
Инцидент ничем не отличается от того, что происходит в этой части Балкан последние 30 лет, считает основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Эксперт считает, что ситуация не изменится до тех пор, пока стороны не придут к соглашению, например по обмену территориями: Приштина может уступить Белграду три района, населенных сербами, взамен получить две албанские общины.
В противном случае, как утверждает Бондаренко, нельзя исключить начало полномасштабных боевых действий. Тем не менее он подчеркнул, что нынешняя ситуация к масштабной эскалации не приведет, так как ни одна из сторон, включая США и ЕС, не готова к этому. Говоря о встрече Вучича с послом России и других вовлеченных внешних игроков, Бондаренко напомнил, что это скорее формальность и каких-либо реальных последствий из них вряд ли можно ожидать. Такие встречи скорее демонстрация, они происходили и в предыдущие обострения, заключил эксперт.