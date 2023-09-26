В Косове развивается новый кризис

Тлеющее Косово

C ноября 2022 г. между Белградом и Приштиной нарастает напряжение, вызванное требованием последней к местным сербам сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций. Сербы стали увольняться из госструктур Косова, замораживая процесс создания сербских муниципалитетов, предусмотренный Брюссельскими соглашениями 2013 г. В феврале 2023 г. при посредничестве ЕС Сербия и Косово согласовали план по урегулированию из 11 пунктов. Часть из них касались международного статуса Косова и утверждала отказ Сербии от блокирования вступления Приштины в международные организации, включая ООН. В апреле по результатам прошедших региональных выборов (в Северной Косовска-Митровице, Зубин-Потоке, Лепосавиче и Звечане), проигнорированных местными сербами, победили представители албанских партий. Несмотря на низкую явку, Приштина признала их законными. Сербы вышли на массовые протесты с целью не допустить в здания местных органов власти албанских мэров, начались столкновения с косовским спецназом. В начале июня президент Османи заявила, что сербы могут подписать петицию и провести новые выборы. 14 июня ситуация в очередной раз осложнилась после того, как косовские власти запретили въезд на свою территорию машин с сербскими номерами.